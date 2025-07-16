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Россия нанесла целенаправленный удар по фабрике союзника НАТО: заявление Польши
Польша обвиняет Россию в целенаправленном ударе по своему заводу.
Варшава заявила, что Россия намеренно атаковала польский завод в Украине. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Москва запустила дроны на завод по производству напольных покрытий в Виннице, который принадлежит польской группе Barlinek.
Об этом пишет News Week.
«Руководитель завода только что сказал мне, что это было намеренно», — цитирует Сикорское издание X.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате ночных ударов российских беспилотников по двум гражданским промышленным объектам и четырем жилым домам в Виннице восемь человек были госпитализированы.
Сикорский уточнил, что двое пострадавших получили «тяжелые ожоги», тогда как местный чиновник в Виннице отметил, что пять человек имеют ожоги, трое из которых тяжелые.
Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, польский дипломат добавил: «Преступная война Путина приближается к нашим границам».
Напомним, Винницкую область в ночь на 16 июля атаковали 28 российских беспилотников Зафиксированы несколько попаданий в объекты гражданской промышленной инфраструктуры и повреждены жилые дома.
«Сегодня была одна из тяжелых ночей для Винницкой области. В нас есть несколько попаданий в объекты гражданской промышленной инфраструктуры. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, остальная средняя степень тяжести», — рассказала Заболотная.