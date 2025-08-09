Зеленский Трамп и Путин / © ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не пойдет на уступки и не отдаст Россию ни одной территории. Его слова прозвучали в преддверии встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, на которой Кремль, по данным аналитиков, может потребовать от Киева отказа от Донбасса и Луганщины.

Об этом пишет Sky News.

«Владимир Путин начнет переговоры с Дональдом Трампом, требуя от Украины полного отказа от Донецкой и Луганской областей, 75% и 99% которых Россия оккупирует соответственно», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что такое соглашение фактически лишило бы Украину мощных оборонительных рубежей, сдерживающих продвижение оккупантов, и позволило бы России без длительных боев продвинуться на десятки километров вглубь страны.

По оценке Института изучения войны (ISW), Кремль получит выгодную позицию для будущих атак, в частности, на Харьков.

Специалисты убеждены: любое мирное урегулирование без надежных гарантий безопасности и международного контроля станет только паузой перед новым вторжением. Чтобы избежать этого, союзникам Украины нужно срочно инвестировать в создание мощных оборонительных линий на открытой местности Донбасса.

«Из-за более открытой местности эти границы труднее защищать, что позволяет Кремлю легче приступить к новому вторжению в будущем», — подытожили аналитики.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске.

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня.

Однако CNN отметили, что Киев европейские союзники с вполне понятным ужасом отреагировали на идеи посланника Трампа Стива Виткоффа о том, что Украина уступит остатки Донецкой и Луганской областей в обмен на прекращение огня.

Также, по мнению автора статьи, Украина и так потеряет эти два города в ближайшие месяцы.