Россия направила запросы о "гарантиях безопасности" всем странам ОБСЕ — МИД Финляндии

В Финляндии говорят, что было бы уместно обсудить ответ на письмо с этими странами.

Министр иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто заявил, что Россия направила запросы по поводу " гарантий безопасности " всем странам-членам ОБСЕ.

Об этом сообщает Yle.

Так, по словам Хаависто, в письме содержится просьба высказать мнение о принципе, согласно которому ни одна страна не должна повышать собственную безопасность за счет безопасности других стран.

"В то же время, конечно, делается ссылка на принцип ОБСЕ. Согласно ему, любая страна может свободно выбирать союзы, в которые собирается вступать или не вступать", — сказал финский министр.

Кроме того, Хаависто отмечает, что письмо было направлено всем странам ОБСЕ, поэтому было бы уместно обсудить ответ на него с этими странами.

"Наши чиновники изучают письмо и следят за реакциями других стран", – сообщил глава МИД Финляндии.

Напомним, Госдеп США сообщил Киеву содержание ответа Москве о "гарантиях безопасности" и заверил, что "сюрпризов не будет". В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Москва специально выдвинула невыполнимые требования в так называемом договоре о "гарантиях безопасности".

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