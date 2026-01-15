НАТО и РФ

Из-за систематических нарушений Россией Основополагающего акта НАТО -Россия страны Альянса больше не обязаны соблюдать его положения, в частности, относительно неразмещения постоянных военных баз в Восточной Европе.

Об этом в интервью CBC News заявил глава школы международных отношений Нормана Патерсона в Оттаве Стивен Сайдеман.

По его словам, документ фактически утратил силу еще после начала российской агрессии против Украины в 2014 году, а после полномасштабного вторжения в 2022-м «окончательно мертв».

«В Основополагающем акте НАТО-Россия немного говорится об этом, но, учитывая, что Россия нарушила все остальные пункты этого документа, он практически мертв с 2014 года и совсем бездыхан с 2022-го. Нам не следует быть связанными договоренностями, которые они не выполняют», — подчеркнул Сайдеман.

Речь идет, в частности, об обязательствах НАТО, данных России в конце Холодной войны, не открывать постоянные военные базы в Восточной Европе. Эксперт убежден, что рассчитывать на возвращение Москвы в исполнение этого соглашения бесполезно.

Сайдеман отметил, что Основополагающий акт долгое время сдерживал некоторые страны-члены НАТО от более решительных шагов. В частности, Германия затруднилась по размещению постоянных военных баз в странах Балтии, надеясь сохранить документ действующим до момента возможного возобновления сотрудничества с Россией.

«Этот день не наступит», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, создание в Европе постоянной канадской военной базы позволило сэкономить средства на регулярной ротации подразделений и одновременно высвободить важные человеческие ресурсы.

