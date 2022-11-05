Россия нашла для себя более надежного и мощного союзника, чем США для Украины – Пионтковский

Иран готов предоставить РФ ракеты дальностью до 800 км, а Украина не получает от США ничего с дальностью более 80 км.

Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что Иран стал для России более надежным и могущественным союзником, чем США для Украины.

Об этом он заявил в эфире Эспрессо.

По словам Пионтковского, в России сейчас говорят о том, что они не нуждаются в применении ядерного оружия, ведь могут забросить Украину в каменный век конвенционной.

"На эту угрозу Запад адекватного ответа еще не дал. Я не осуждаю сейчас американцев, это наша общая проблема. Но выходит так, что в России союзник более надежный и мощный. Большой и технологический Иран поставляет ракеты дальностью до 800 километров, против которых нет защиты". А США, союзник Украины, не предоставляет ничего с дальностью более 80 километров, еще и не способен защитить от вражеского оружия.Мне неудобно говорить эти слова, но я повторяю их в Вашингтоне, что выглядит так, будто Россия нашла для себя более надежного и могущественного союзника., чем США для Украины", – сказал он.

Оппозиционер призывает немедленно решить эту проблему.

"С этим нужно что-то немедленно решать. Я надеюсь, что на встрече Большой семерки будут принимать решения в ближайшие два дня. И Украина, мне кажется, должна очень твердо и публично это требовать", – подчеркнул Пионтковский.

Передача России иранских ракет

CNN со ссылкой на представителя одной из стран Запада сообщило, что Иран передаст России около тысячи баллистических ракет и новые дроны для ударов по украинским городам. Западные официальные лица предполагают, что оружие будет доставлено до конца года.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что нет подтверждения того, что Россия получила иранские баллистические ракеты.