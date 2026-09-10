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Россия нашла «оправдание» удара по пункту пропуска: Молдова жестко ответила
В Москве утверждают, не предоставляя доказательств, что КПП якобы используется для военной логистики.
Молдова опровергает заявления России о том, что пункт пропуска «Тудора-Старокозаче» на границе с Украиной, который вчера атаковали беспилотники, якобы используют для военной логистики. Мол, именно поэтому он стал целью российского удара.
Об этом заявляет Министерство иностранных дел Молдавии, сообщает Newsmaker.
Утверждения Москвы в Кишиневе называют «ложными и совершенно необоснованными».
«Через территорию Республики Молдова оружие в Украину не перевозят — ни через пункт пропуска „Тудора — Староказаче“, ни через другие пограничные пункты. Через эти пункты проходят люди — семьи, дети, матери и пожилые люди, передвигающиеся между двумя странами», — говорится в заявлении МИД.
В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки погибли двое мирных жителей, а несколько человек получили ранения. Молдова назвала циничными и неприемлемыми попытки оправдать гибель гражданских заявлениями о якобы перевозке оружия.
«Молдова решительно осуждает атаку и категорически отрицает попытки оправдать ее с помощью лжи и дезинформации», — говорится в заявлении.
Вызывающее обвинение РФ
Министерство обороны России вызывающе заявило об атаке «высокоточным оружием» по пункту пропуска «Староказаче» в Одесской области. В Москве цинично высказались, мол, атаковали логистические объекты КПП, которые якобы использовались для перевозки военных грузов в Украину.
Атака на пункт пропуска
Ночью против 9 сентября Россия атаковала КПП на границе с Молдовой — международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Староказаче» в Одесской области. БпЛА попали по инфраструктуре и близлежащей территории. Два человека погибли.
В ГНСУ отмечают, что россияне нанесли удары как по территории пункта пропуска, так и по прилегающей территории. В результате атаки были уничтожены и повреждены транспортные средства, в том числе автобусы, легковые автомобили и грузовики.