Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и помощник российского диктатора Юрий Ушаков

Реклама

Спецпосланник президента США Дональда Трампа на мирных переговорах Стив Уиткофф оказался «полезным идиотом», которого Россия использовала, чтобы манипулировать Трампом и влиять на позицию Белого дома по поводу войны в Украине. Утечка телефонного разговора Уиткоффа с помощником кремлевского диктатора Юрием Ушаковым свидетельствует, что он давал советы относительно поведения Путина, чтобы тот мог успешно продвигать интересы Кремля в разговорах с Трампом.

Об этом пишет главный международный обозреватель The Telegraph Дэвид Блэр в своей колонке.

Нарушение неписаных правил

Дэвид Блэр, имеющий значительный опыт работы в Министерстве иностранных дел и на Даунинг-стрит, подчеркивает, что сам факт разговора Уиткоффа с Ушаковым является стандартным, но его содержание — нет. Хотя дипломатические переговоры требуют прямоты и обсуждения идей, выходящих за рамки публичных заявлений, существует одно главное неписаное правило: никогда нельзя инструктировать своего визави, особенно из враждебного государства, как манипулировать собственным руководителем.

Реклама

«В тот момент, когда вы начинаете помогать своим собеседникам заставить вашего шефа согласиться с их идеями, вы подвергаетесь манипуляциям», — подчеркнул Блэр.

Сценарий для Путина

Утечка расшифровки разговора, обнародованная Bloomberg, демонстрирует, как Уиткофф охотно и упорно помогает российской стороне. Он подсказывает Ушакову, что Путин должен позвонить Трампу относительно соглашения о прекращении огня в Секторе Газы, чтобы «подтвердить, что вы поздравляете президента с этим достижением, что вы его поддержали… что вы уважаете его как человека мира».

«Я думаю, из этого выйдет действительно хороший разговор», — добавил Уиткофф.

Кроме того, посланник Трампа подбросил идею Ушакову о совместной разработке «мирного предложения из 20 пунктов» для Украины, что фактически позволило бы России решать судьбу Украины за спиной ее руководства и европейских союзников.

Реклама

«Любой, кто читал утечку разговора, не может избежать вывода, что в лице Уиткоффа россияне нашли своего полезного идиота — он готов, желает и стремится помочь их планам», — констатирует Дэвид Блэр.

Напомним, по информации западных СМИ, Кремль намеренно «слил» записи разговоров помощников Трампа с россиянами, чтобы саботировать «мирный» план и переговоры по окончанию войны. Скандал с этими «пленками» получил такую огласку, что в Конгрессе уже требуют отставки Уиткоффа, который в разговоре с Ушаковым выражал «глубочайшее уважение к Путину».