- Политика
- 2 мин
Россия нашла "полезного идиота" в окружении Трампа — обозреватель The Telegraph
Утечка разговора Уиткоффа с Ушаковым поставила под сомнение его роль в мирных переговорах.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа на мирных переговорах Стив Уиткофф оказался «полезным идиотом», которого Россия использовала, чтобы манипулировать Трампом и влиять на позицию Белого дома по поводу войны в Украине. Утечка телефонного разговора Уиткоффа с помощником кремлевского диктатора Юрием Ушаковым свидетельствует, что он давал советы относительно поведения Путина, чтобы тот мог успешно продвигать интересы Кремля в разговорах с Трампом.
Об этом пишет главный международный обозреватель The Telegraph Дэвид Блэр в своей колонке.
Нарушение неписаных правил
Дэвид Блэр, имеющий значительный опыт работы в Министерстве иностранных дел и на Даунинг-стрит, подчеркивает, что сам факт разговора Уиткоффа с Ушаковым является стандартным, но его содержание — нет. Хотя дипломатические переговоры требуют прямоты и обсуждения идей, выходящих за рамки публичных заявлений, существует одно главное неписаное правило: никогда нельзя инструктировать своего визави, особенно из враждебного государства, как манипулировать собственным руководителем.
«В тот момент, когда вы начинаете помогать своим собеседникам заставить вашего шефа согласиться с их идеями, вы подвергаетесь манипуляциям», — подчеркнул Блэр.
Сценарий для Путина
Утечка расшифровки разговора, обнародованная Bloomberg, демонстрирует, как Уиткофф охотно и упорно помогает российской стороне. Он подсказывает Ушакову, что Путин должен позвонить Трампу относительно соглашения о прекращении огня в Секторе Газы, чтобы «подтвердить, что вы поздравляете президента с этим достижением, что вы его поддержали… что вы уважаете его как человека мира».
«Я думаю, из этого выйдет действительно хороший разговор», — добавил Уиткофф.
Кроме того, посланник Трампа подбросил идею Ушакову о совместной разработке «мирного предложения из 20 пунктов» для Украины, что фактически позволило бы России решать судьбу Украины за спиной ее руководства и европейских союзников.
«Любой, кто читал утечку разговора, не может избежать вывода, что в лице Уиткоффа россияне нашли своего полезного идиота — он готов, желает и стремится помочь их планам», — констатирует Дэвид Блэр.
Напомним, по информации западных СМИ, Кремль намеренно «слил» записи разговоров помощников Трампа с россиянами, чтобы саботировать «мирный» план и переговоры по окончанию войны. Скандал с этими «пленками» получил такую огласку, что в Конгрессе уже требуют отставки Уиткоффа, который в разговоре с Ушаковым выражал «глубочайшее уважение к Путину».