НАТО / © Unsplash

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Россия систематически проверяет готовность стран НАТО реагировать на военные угрозы, в частности, испытывает их возможности из-за нарушения воздушного пространства ракетами и беспилотниками.

Такое мнение высказал полковник ВСУ в отставке, Герой Украины Дмитрий Кащенко в эфире Эспрессо.

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Комментируя случай с российскими ракетами и дронами на территории Польши, военный предположил, что Москва могла использовать его для проверки готовности польских и союзных структур. По его оценке, Россия регулярно тестирует реакцию государств Альянса, расположенных вблизи Украины, в частности Польши и стран Балтии.

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«Я считаю, что в первую очередь это было направлено на то, чтобы пощупать алгоритмы. Россия постоянно проверяет алгоритмы работы стран НАТО и тех, которые находятся ближе к Украине по соседству: Польше, стран Балтии и так далее», — пояснил Кащенко.

Он отметил, что благодаря таким инцидентам российская сторона может оценивать, насколько оперативно работают системы оповещения и радиолокационной разведки, как быстро реагируют военные структуры и готовы ли объекты Североатлантического союза к возможным угрозам.

По мнению Кащенко, повторяющиеся нарушения воздушного пространства государств НАТО должны стать поводом для детального анализа слабых мест противовоздушной обороны и усиления защиты восточного фланга.

«Уже давно пора продемонстрировать Альянсу, что его восточный фланг не является такой территорией для избиения, где такие инциденты можно воспринимать как допустимые последствия войны», — подчеркнул военный.

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Отдельно он обратил внимание на политическую составляющую российских действий. Польские власти назвали инцидент провокацией со стороны России. Кащенко считает, что Москва может пытаться не только проверить военную готовность НАТО, но и выяснить, насколько крепким остается политическое единство союзников.

Военный выразил надежду, что обсуждение этого случая завершится совместным решением стран Альянса относительно дополнительных мер по укреплению безопасности его восточного фланга.

Ранее сообщалось, что во время массированной ракетной атаки России на Украину 20 ноября в воздушном пространстве соседней Польши зафиксировали неизвестные летательные объекты.

Мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что Североатлантический союз будет защищать каждый сантиметр территории Польши.

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