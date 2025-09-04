Россия назвала три своих ультиматума для прекращения войны в Украине

Кремль. / © Associated Press

Реклама

Агрессорка Россия цинично настаивает на том, мол, Украина должна устранить так называемые первопричины конфликта, а для прекращения войны выполнить еще и условия Кремля.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин.

По его словам, якобы после саммита диктатора России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске наметилась "положительная динамика". Якобы именно во время этой встречи "фюрер" заявил, о готовности "работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украины, которая должна быть неядерной, нейтральной и не входить ни в один военный блок".

Реклама

Галузин в очередной раз нагло повторил нарратив кремлевского режима, мол, Москва "готова" продолжать диалог с Киевом, а также якобы "заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в частности политико-дипломатическим путем".

Напомним, во время пребывания в Китае диктатор РФ Владимир Путин сделал ряд громких заявлений по поводу войны в Украине. В частности, по его словам, на пути к миру в Украине есть свет в конце тоннеля. Впрочем, отмечает Sky News, слова диктатора РФ лишь создают впечатление, что он хочет окончания войны.

Отметим, что Путин во время своего выступления высказался и о территориях Украины. "Фюрер" подчеркнул, что Украине стоит провести референдум для решения любых территориальных вопросов. Впрочем, его нельзя проводить во время "конфликта" - то есть развязанной РФ войны, а потому нужно отменить военное положение.

Кроме того, Путин заявлял, что Россия якобы никогда не имела и не будет желать на кого-либо нападать. Мол, "единственная цель" Кремля в Украине – защита собственных интересов, ведь РФ борется не за землю, а якобы за права человека и защиту русскоговорящего населения.

Реклама