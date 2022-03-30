"Россия не будет иметь права вето": Чалый объяснил, как будут работать гарантии безопасности для Украины

"Россия не будет иметь права вето": Чалый объяснил, как будут работать гарантии безопасности для Украины

Государствам-гарантам не нужно будет "разрешение" РФ на закрытие неба над Украиной или отправку туда военных.

Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый пояснил, что будущие гарантии безопасности для Украины будут работать таким образом, что Россия не сможет запретить другим государство помочь защищаться стране.

Об этом Чалый сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

Он отметил, что сегодня большинство стран не могут помочь Украине закрыть небо, как и прислать на помощь собственных военных. Все из-за угроз России расценить это, как прямое вмешательство.

"При реализации ключевой статьи о гарантиях безопасности Украины, позволяющей другим странам-гарантам предоставить нам вооруженные силы для защиты нашей безопасности, Россия согласилась, что права вето она иметь не будет", – рассказал член украинской делегации.

Он добавил, что после заключения договора о гарантиях безопасности для Украины государствам-гарантам больше не понадобится "разрешение" от России.

"Если нам удастся достичь результатов наших переговоров и Россия уже дала согласие, что она готова принять такую формулу, то в будущем уже будет предыдущее согласие России, если возникнут подобные ситуации, странам, которые захотят закрыть небо над Украиной, или направыть вооруженные силы – им не надо будет спрашивать у России. Россия уже даст на это предварительное согласие. Это ключевой момент", – пояснил Чалый.

Напомним, после переговоров представителей Украины и России в Стамбуле 29 марта член украинской делегации Александр Чалый объяснил, что государство добивается от Запада гарантий безопасности как для стран НАТО.

Украинские переговорщики в Стамбуле рассказали главные позиции договора, который они хотели бы подписать

Читайте также: