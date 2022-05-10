"Россия не дает согласия на любой из вариантов": Зеленский об эвакуации военных из "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применяются все возможные дипломатические инструменты, чтобы освободить из мариупольского завода "Азовсталь" раненых военных. Однако Россия блокирует все возможные варианты эвакуации.
Необходимого оружия в необходимом объеме для деблокады Мариуполя сегодня нет.
Об этом Зеленский заявил в видеообращении к руководству Мальты 10 мая.
"Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов", – сказал глава государства.
"Мы спрашивали у наших партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь, но именно оружия именно в таком объеме, который нужен для деблокады Мариуполя, сейчас нет", — рассказал украинский президент.
Напомним, на сегодняшний день на "Азовстале" находятся более тысячи украинских военных, из которых сотни – раненые.
Украинские власти работают над применением процедуры экстракции раненых военных и медиков из "Азовстали".
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