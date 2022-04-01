Россия не должна надеяться на победу в Украине, ставки для нас стратегические – глава МИД Франции

Россия не должна надеяться на победу в Украине, ставки для нас стратегические – глава МИД Франции

В частности, он призвал Европу отказаться от российских углеводородов.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время визита в Таллинн призвал усилить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.

Об этом пишет CNN 1 апреля.

"Россия не должна надеяться на победу. Ставки для нас стратегические", – сказал Ле Дриан.

"У нас очень четкая цель – ни в чем не уступать и активизировать наши усилия до полного прекращения огня на всей территории Украины и реальных переговоров", – добавил он.

Министр также сказал, что Франция хочет показать партнерам на всех континентах, что "поскольку российская война в Украине является отрицанием принципов и обязательств, защищающих нас всех, это дело каждого".

Ле Дриан также предостерег от доверия к обещаниям об уменьшении боевых действий, сказав: "Мы можем только судить о поступках, и пока нас там нет".

Глава французского МИД снова призвал Европу отказаться от российских углеводородов.

"Хотя мы не все имеем одинаковую зависимость от российских углеводородов, у нас будет одинаковый интерес в выходе из них (в Европе)", – отметил министр.

Напомним, 1 апреля советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции очень важны, но они "не сломают хребет путинизма", поэтому необходимо введение нефтяного эмбарго.

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