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"Россия не должна выиграть эту войну": Шольц испытывает "большой гнев" на Путина

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"Россия не должна выиграть эту войну": Шольц испытывает "большой гнев" на Путина

Associated Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия не должна выиграть войну против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Путина немедленно прекратить обстрелы Украины и вывести войска.

Об этом пишет focus.de.

"Российская захватническая война сегодня вечером вступила в новую фазу", — сказал он, имея в виду наступление россиян на востоке Украины. "Страдания украинского народа продолжают расти. Три миллиона украинцев сбежали (за границу. — Ред.), а тысячи каждый день приезжают в Германию. Мы чувствуем бесконечное сожаление и, надо сказать, большой гнев на президента России за эту нелепую войну".

Также Шольц обратился к Путину: "Прекратите обстрелы в Украине. Немедленно сделайте возможным прекращение огня и выведите свои войска. Остановите эту ужасную войну".

По словам канцлера, "Россия не должна выиграть эту войну".

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия разрешила Украине покупать оружие у своих производителей, поскольку запасы Бундесвера иссякают.

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