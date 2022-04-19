"Россия не должна выиграть эту войну": Шольц испытывает "большой гнев" на Путина

"Россия не должна выиграть эту войну": Шольц испытывает "большой гнев" на Путина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия не должна выиграть войну против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Путина немедленно прекратить обстрелы Украины и вывести войска.

Об этом пишет focus.de.

"Российская захватническая война сегодня вечером вступила в новую фазу", — сказал он, имея в виду наступление россиян на востоке Украины. "Страдания украинского народа продолжают расти. Три миллиона украинцев сбежали (за границу. — Ред.), а тысячи каждый день приезжают в Германию. Мы чувствуем бесконечное сожаление и, надо сказать, большой гнев на президента России за эту нелепую войну".

Также Шольц обратился к Путину: "Прекратите обстрелы в Украине. Немедленно сделайте возможным прекращение огня и выведите свои войска. Остановите эту ужасную войну".

По словам канцлера, "Россия не должна выиграть эту войну".

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия разрешила Украине покупать оружие у своих производителей, поскольку запасы Бундесвера иссякают.

Читайте также: