Россия не должна выиграть эту войну – Шольц во время пресс-конференции с Зеленским

По прибытии в Париж президент Украины Владимир Зеленский сказал, что благодарен за спонтанную идею встретиться и поговорить.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, — пишет CNN.

"Франция и Германия имеют потенциал изменить правила игры", — сказал Зеленский в своем вступительном слове, добавив, что "чем быстрее Украине удастся получить оружие большой дальности и современные самолеты, тем сильнее будут наши коалиции".

Шольц заявил, что Германия будет продолжать оказывать военную помощь Украине "столько, сколько ей потребуется".

"Россия не должна выиграть эту войну", – сказал Шольц.

Он сказал, что Зеленский собирается на саммит ЕС, который состоится в четверг, 9 февраля, в Брюсселе, Бельгия и станет сильным сигналом солидарности.

Ранее СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку Украины в построении справедливого мира.

"Украина может рассчитывать на нас в построении мира. Предложенный вами план – основа для дискуссий на пути, который должен привести нас к международной мирной конференции”, — отметил Макрон.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Британию. Он призвал предоставить Украине современные истребители и создать коалицию самолетов. Зеленский заранее поблагодарил Великобританию за "мощные самолеты".

Читайте также:

Владимир Зеленский – в Великобритании: с кем встречался и о чем говорил