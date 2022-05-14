"Россия не достигла исторического развития": в МИД Украины посоветовали "не совать нос" относительно вступления в ЕС

"Россия не достигла исторического развития": в МИД Украины посоветовали "не совать нос" относительно вступления в ЕС

В МИД Украины порекомендовали России "не совать свой нос" в вопрос вступления государства в Евросоюз. РФ пока не достигла такого исторического развития, которое позволило бы ей высказываться на эту тему.

Так в украинском ведомстве отреагировали на заявления российских коллег о том, что вступление Украины в ЕС будет означать конец Евросоюза.

Свой комментарий предоставил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает "РБК-Украина".

"Россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях. Для Украины ценности – это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии", – сказал спикер украинского МИД.

Николенко добавил, что "русский мир" базируется на подавлении собственного населения, лишении его каких-либо прав и свобод, обогащении властной верхушки.

"Поэтому пусть российский режим не сует свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается собственными делами", – посоветовал дипломат.

Напомним, 14 мая заместитель главы российского МИД Александр Грушко пригрозил Евросоюзу концом, если к нему присоединится Украина.

Перед этим заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также заявлял, что "позиция России по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она схожа с позицией вступления Украины в НАТО".

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