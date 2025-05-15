Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Уровень делегации, которую кремлевский диктатор Владимир Путин отправил в Турцию на переговоры с Украиной, свидетельствует, что он не готов даже начинать диалог об окончании войны. Поэтому следующим шагом должно быть усиление санкционного давления на Россию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре в четверг, 15 мая.

«Мы видим представителей РФ. Мы понимаем, что это за уровень», — сказал Зеленский, отметив, что только лидеры государств могут принимать действительно важные решения во время подобных переговоров.

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По его словам, если Россия избегает прямого диалога на уровне президентов, значит, ее лидер не хочет заканчивать войну.

«Значит нет готовности говорить об окончании войны и принимать решения. А значит, не хватает политической воли. А значит, Россия не чувствует, что ей нужно заканчивать эту войну. А значит, не хватает политического, экономического и других давлений на Российскую Федерацию. И поэтому мы просим, ​​если нет прекращения огня, если нет серьезных решений, если нет двусторонних встреч, мы просим [ввести —ред.] соответствующие санкции, которые будут стимулом для скорейшего окончания войны.

Владимир Зеленский уточнил, что Украина хочет, чтобы США, Европа вместе со странами глобального Юга ввели сильный пакет антироссийских санкций. Он также отметил, что глобальный Юг не поддерживает санкции против РФ из-за «соответствующих экономических отношений» с государством-агрессором. Но, возможно, их позиция изменится, так как сейчас Россия демонстрирует всему миру свое намерение продолжать войну против Украины.

Напомним, Зеленский объяснил, зачем Путин предложил переговоры и сам их игнорирует. Президент уверен, что всю шумиху вокруг переговоров в Турции Путин устроил лишь для того, чтобы избежать новых санкций США.

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