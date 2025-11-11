- Дата публикации
Россия не хочет мира: Кремль озвучил свои истинные цели в Украине
Американские аналитики подчеркивают, что Москва готова говорить только о капитуляции Украины.
Кремль продолжает публично и четко повторять свои максималистские требования, а также нежелание участвовать в переговорах, приводящих к чему-то меньшему, чем полная капитуляция Украины .
Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).
Американские аналитики вспоминают заявление спикера "фюрера" Дмитрия Пескова о том, что Российская Федерация завершит войну только тогда, когда достигнет "целей, которые она поставила перед собой сначала".
В ISW отмечают, что кремлевские чиновники регулярно упоминают о необходимости любого будущего мирного урегулирования для устранения якобы «коренных причин» войны, которые в Москве определили как расширение НАТО на восток и якобы дискриминацию Украиной русскоязычного населения.
"Начальные военные цели Кремля включают устранение действующего украинского правительства, установление пророссийского марионеточного правительства, обязательство Украины не вступать в НАТО и отмену политики открытых дверей НАТО", - добавили в Институте.
Напомним, пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков цинично заявил, мол, РФ хотела бы закончить конфликт в Украине как можно быстрее. Впрочем, говорит он, есть нюанс. По его словам, "важно достичь поставленных с самого начала задач".
Заметим, Песков традиционно и нагло обвинил Украину "в нежелании идти по пути политики дипломатического урегулирования". Якобы именно из-за действий Киева возникла пауза в переговорном процессе.