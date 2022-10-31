Россия не хочет выполнять международные соглашения – МИД Польши

Выходом из "зернового соглашения" Москва показала свое отношение к международным договорам

Россия не хочет выполнять международные соглашения, поэтому она приостановила свое участие в "зерновом соглашении".

Об этом говорится в сообщении МИД Польши.

В сообщении указывается, что российское заявление о том, что Москва приостанавливает свое участие в "зерновом соглашении", показывает, что Кремль не желает соблюдать международные соглашения.

"Польша вместе со своими партнерами по ЕС готова работать дальше, чтобы помочь Украине и нуждающимся в транспортировке товаров первой необходимости", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 29 октября, Минобороны России заявило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов во временно оккупированном Севастополе

Также мы ранее информировали, что в ООН отреагировали на выход России из "зернового соглашения".

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