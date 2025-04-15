"Ось зла" ожидает момента: Россия, Китай и КНДР готовятся к вторжению в Европу

Россия готовится к вторжению в Балтию, но ее сдерживает война в Украине / © Associated Press

Реклама

У России нет достаточных ресурсов для полномасштабного вторжения в Европу и, пока продолжается война в Украине, Москва не сможет начать новое наступление на страны НАТО.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в интервью «Главреду».

По его словам, Россию сдерживают не политические факторы, а возможности армии выполнять боевые задачи, нехватка сил и средств, а также состояние экономики и тылового обеспечения.

Реклама

В то же время, РФ уже вкладывает сотни миллиардов рублей в создание военных площадок для вторжения в страны Балтии — Литву, Латвию, Эстонию и часть Польши, чтобы соединиться с Калининградской областью.

Речь идет, в частности, о восстановлении Московского и Ленинградского военных округов. Совместные учения с Беларусью, инфильтрация военных РФ в ее вооруженные силы и активное военное сотрудничество — все это этапы подготовки к возможной агрессии, пояснил эксперт.

По словам Свитана, РФ активно сотрудничает с Китаем и Северной Кореей, которые считаются ее стратегическими партнерами. Иран же, по мнению эксперта, выбывает из этой «оси зла» из-за конфликта с Израилем и США.

«Пока Украина ведет войну, Россия не пойдет дальше. Но если фронт остановится — через 3-4 года они попробуют наступление на Балтию», — подчеркнул Свитан.

Напомним, Россия хочет разместить военные самолеты вблизи Австралии. Это вызвало беспокойство в Канберре.