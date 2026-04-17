"Россия не изменила своих целей": в Латвии назвали планы Кремля по Украине

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что Россия не отказалась от планов или подкоротить, или уничтожить Украину как государство. Дипломат призвала мир к решительным действиям вместо пустых разговоров.

Об этом латвийский министр сказала в эфире ВВС.

Браже подчеркнула, что Россия не отказалась от своих намерений в отношении Украины и не изменила методов ведения войны.

«Очевидно, что Россия не изменила ни своих целей — покорение или уничтожение Украины с лица земли. Она не изменила и подход к войне, готовность совершить любое военное преступление, теракт против гражданских, детей, культурных объектов в любом масштабе. Мы это видим и должны об этом говорить. Но не только говорить, надо действовать», — высказалась глава МИД Латвии.

Она подчеркнула, что международное сообщество должно усилить давление на Россию. Политик ожидает усиления санкций и дальнейшей изоляции Москвы.

Браже акцентировала, что пока продолжается агрессия РФ против Украины, Москва не должна получать никаких преференций на международной арене. Речь идет, в частности, об участии в культурных и спортивных событиях – для нее не должно быть «ни красных дорожек на Венецианской биеннале, ни допуска к международным спортивным соревнованиям», вместо этого должна действовать только политика усиленной изоляции.

Напомним, Россию впервые с начала полномасштабного вторжения пригласили к участию в Венецианской биеннале — одном из самых престижных художественных форумов мира. В ответ Европейская комиссия заявила, что может прекратить финансирование мероприятия, если это приглашение не будет отменено.

МИД Украины остро осудил возвращение России на 61-ю Венецианскую биеннале, назвав это сигналом поддержки агрессии и попыткой отбеливания военных преступлений. В ведомстве отметили, что страна-агрессор системно уничтожает украинскую культуру: с начала вторжения погибли 346 художников, разрушено более 1700 памятников, а ущерб отрасли превышает 31 млрд долл. Украина призвала организаторов пересмотреть это решение и не допускать Москву к авторитетной международной платформе.