Россия – не каркас мира, а его зловонная яма: Подоляк ответил Петросяну

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал фразу российского артиста-путиниста Евгения Петросяна, произнесенную в эфире новогоднего "Голубого огонька", о России, которая якобы является "опорой мира" и которую не нужно трогать.

Об этом он говорил в эфире телеканала Freedom.

"Россия - это страна мертвых. Это страна-изгой, которая тянет современный высокотехнологичный мир в пропасть. Эта страна провоцирует конфликты, поэтому она точно не каркас, это скорее зловонная яма, извиняюсь за такие образы, в которую по опрометчивости или коррумпированности затягивает некоторых глобальных политиков”, — отреагировал Подоляк на утверждение Петросяна.

По его словам, Россия в нынешнем политическом формате и амбициями не должна существовать, поскольку она представляет угрозу миру.

“Она [Россия] поощряет терроризм, спонсирует политические убийства, в разных частях света, в странах с нестабильными политическими режимами. Самим фактом своего существования Россия представляет опасность. Это очаг инфекции массовых убийств, массового геноцида и массовых преступлений”, — подчеркнул Подоляк.

При этом советник главы ОП не удивился, что в защиту России поднял свой голос именно такой одиозный артист.

“Субъект по фамилии Петросян является идеальным олицетворением интеллекта современной России. Это очень круто, что Россию представляет Петросян. Хочешь понять Россию – посмотри на Петросяна”, — резюмировал он.

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