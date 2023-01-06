Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия – не каркас мира, а его зловонная яма: Подоляк ответил Петросяну

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1805
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия – не каркас мира, а его зловонная яма: Подоляк ответил Петросяну

Фото: ТСН.ua

Страна-агрессор, развязывающая войны и спонсирующая терроризм, затягивает цивилизованный мир в пропасть.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал фразу российского артиста-путиниста Евгения Петросяна, произнесенную в эфире новогоднего "Голубого огонька", о России, которая якобы является "опорой мира" и которую не нужно трогать.

Об этом он говорил в эфире телеканала Freedom.

"Россия - это страна мертвых. Это страна-изгой, которая тянет современный высокотехнологичный мир в пропасть. Эта страна провоцирует конфликты, поэтому она точно не каркас, это скорее зловонная яма, извиняюсь за такие образы, в которую по опрометчивости или коррумпированности затягивает некоторых глобальных политиков”, — отреагировал Подоляк на утверждение Петросяна.

По его словам, Россия в нынешнем политическом формате и амбициями не должна существовать, поскольку она представляет угрозу миру.

“Она [Россия] поощряет терроризм, спонсирует политические убийства, в разных частях света, в странах с нестабильными политическими режимами. Самим фактом своего существования Россия представляет опасность. Это очаг инфекции массовых убийств, массового геноцида и массовых преступлений”, — подчеркнул Подоляк.

При этом советник главы ОП не удивился, что в защиту России поднял свой голос именно такой одиозный артист.

“Субъект по фамилии Петросян является идеальным олицетворением интеллекта современной России. Это очень круто, что Россию представляет Петросян. Хочешь понять Россию – посмотри на Петросяна”, — резюмировал он.

Напомним, российским артистам, поддерживающим режим кремлевского диктатора, запретили въезд в другие страны. Евгений Петросян находится в списке нежелательных гостей в Латвии.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1805
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация