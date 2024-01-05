Россия не остановится: в Латвии сделали тревожное заявление об имперских амбициях Кремля

Россия будет продолжать искать новые цели для агрессии, независимо от результата полномасштабной войны против Украины.

Такое мнение в интервью Financial Times высказал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

По его словам, у Кремля есть империалистическая идеология. Именно поэтому угроза РФ сохранится даже тогда, если президент-диктатор Владимир Путин уйдет, а Украина выйдет на границы 1991-го.

"Россия не остановится, Россию можно только остановить. Остановка России в Украине не означает, что все окончено. Это просто означает, что нам придется продолжать", – сказал Кариньш.

Именно поэтому, отмечает дипломат, НАТО следует работать над долгосрочной стратегией сдерживания России.

Напомним, глава польского правительства Дональд Туск также заявлял, что Россия может напасть на Европу через несколько лет , если европейские страны не сделают выводов по переустройству экономики РФ на военные рельсы и не усилят возможности своего оборонно-промышленного комплекса.

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