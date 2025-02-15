Россия не планирует заканчивать войну против Украины: Зеленский указал на признаки

Россияне специально ударили дроном по ЧАЭС 14 февраля. Это свидетельствует о том, что Путин не готовится к концу войны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

"Это был модифицированный беспилотник "Шахед" — российский беспилотник, технологию которого Иран передал России. Его боеголовка несла не менее 50 килограммов взрывчатки", — отметил Зеленский.

Президент также указал на другие признаки неготовности РФ к переговорам с Украиной.

"Россия не готовится к диалогу, почти каждый день направляет сотню или больше "Шахедов". Также осуществляются обычные ракетные атаки, становится больше ударов с воздуха. А еще в этом году планирует создать 15 новых дивизий. Путин может себе это позволить, потому что цены на энергетические ресурсы достаточно высоки", — заявил президент.

Ранее Зеленский заявил, что Владимир Путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы положить конец войне.

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