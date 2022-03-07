Россия не пойдет на уступки, пока Путин у власти — военный эксперт

Олег Жданов считает, что переговоры с агрессором смогут решить лишь часть гуманитарных вопросов.
Пока Владимир Путин остается у власти, Россия не пойдет ни на какие уступки Украине.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью УНИАН, комментируя перспективность ведения переговоров с агрессором.
"Все эти переговоры смогут решить только часть гуманитарных вопросов. Во время военной кампании можем решить болезненные вопросы дипломатическим путем. Однако очевидно, что предпосылки для этого смогут возникнуть только при одном условии: изменении российской власти", — сказал эксперт.
Жданов выразил надежду, что политическое руководство Украины ведет к формированию уже не Минской, а "единственной национально-освободительной платформы".
"А основным способом освобождения территорий нужно выбрать силовой", — убежден он.
Ранее Олег Жданов заявил, что Россия не готовила армию к реальной войне и сопротивлению со стороны гражданского населения. Также он считает, что следующая неделя станет переломной в войне.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.,
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.