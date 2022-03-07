Россия не пойдет на уступки, пока Путин у власти — военный эксперт

Россия не пойдет на уступки, пока Путин у власти — военный эксперт

Олег Жданов считает, что переговоры с агрессором смогут решить лишь часть гуманитарных вопросов.

Пока Владимир Путин остается у власти, Россия не пойдет ни на какие уступки Украине.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью УНИАН, комментируя перспективность ведения переговоров с агрессором.

"Все эти переговоры смогут решить только часть гуманитарных вопросов. Во время военной кампании можем решить болезненные вопросы дипломатическим путем. Однако очевидно, что предпосылки для этого смогут возникнуть только при одном условии: изменении российской власти", — сказал эксперт.

Жданов выразил надежду, что политическое руководство Украины ведет к формированию уже не Минской, а "единственной национально-освободительной платформы".

"А основным способом освобождения территорий нужно выбрать силовой", — убежден он.

Ранее Олег Жданов заявил, что Россия не готовила армию к реальной войне и сопротивлению со стороны гражданского населения. Также он считает, что следующая неделя станет переломной в войне.