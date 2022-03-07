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Россия не пойдет на уступки, пока Путин у власти — военный эксперт

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Россия не пойдет на уступки, пока Путин у власти — военный эксперт

Associated Press

Олег Жданов считает, что переговоры с агрессором смогут решить лишь часть гуманитарных вопросов.

Пока Владимир Путин остается у власти, Россия не пойдет ни на какие уступки Украине.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью УНИАН, комментируя перспективность ведения переговоров с агрессором.

"Все эти переговоры смогут решить только часть гуманитарных вопросов. Во время военной кампании можем решить болезненные вопросы дипломатическим путем. Однако очевидно, что предпосылки для этого смогут возникнуть только при одном условии: изменении российской власти", — сказал эксперт.

Жданов выразил надежду, что политическое руководство Украины ведет к формированию уже не Минской, а "единственной национально-освободительной платформы".

"А основным способом освобождения территорий нужно выбрать силовой", — убежден он.

Ранее Олег Жданов заявил, что Россия не готовила армию к реальной войне и сопротивлению со стороны гражданского населения. Также он считает, что следующая неделя станет переломной в войне.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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