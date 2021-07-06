Россия не позволит США говорить с позиции силы: Лавров угрожает провалом переговоров

Россия не позволит США говорить с позиции силы: Лавров угрожает провалом переговоров

"Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал", — заявил Лавров

РФ будет давать жесткий ответ на возможные новые недружественные действия со стороны США.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека", — пишет "Интерфакс".

"Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал - на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно", — заметил он Лавров.

Министр добавил, что взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых отношений.

Он напомнил, что по итогам российско-американского саммита в Женеве президент РФ Владимир Путин "четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах".

"На переговорах возражений не прозвучало. Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние "нотации": мол, мы Москве "указали, четко предупредили, обозначили требования", — отметил глава МИД РФ.

"К слову, все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Россия "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению", — резюмировал Лавров.

Напомним, 16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры в Женеве. ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывал, что происходило в швейцарском городе и как мир реагировал на саммит президентов США и России.

О том, почему Байден не начал новую "перезагрузку" с Путиным в Женеве, читайте в материале.

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