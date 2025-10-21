Россия не примет ничего, кроме капитуляции Украины: ISW о позиции Кремля о позиции Кремля

Президент России Владимир Путин

Заявления Кремля после недавних встреч и разговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Украины и России сигнализируют, что Москва не готова «принять что-то меньшее, чем капитуляцию Украины» в соответствии со своими военными требованиями, и не желает соглашаться на прекращение огня.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, после недавних переговоров президента Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, а также встречи президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским, Кремль продолжает демонстрировать решимость достичь своих целей даже ценой значительных человеческих и материальных потерь.

«Кремлевские голоса разъяснили позицию России относительно переговоров после сообщений Запада о встрече Трампа и Зеленского 17 октября, чтобы еще раз подтвердить, что Россия остается преданной устранению вероятных «первопричин» войны и не желает соглашаться на прекращение огня«, — говорится в отчете ISW.

В документе упоминаются высказывания спикера президента России Дмитрия Пескова и спикера МИД страны Марии Захаровой.

Аналитики напомнили, что Москва неоднократно говорила о необходимости устранения так называемых «первопричин» войны, под которыми Кремль понимает расширение НАТО на восток и якобы дискриминацию русскоязычного населения в Украине.

ISW отмечает, что Кремль использует эти «первопричины» для продвижения своих первоначальных военных требований — нейтралитета Украины, изменения ее законной власти, установления пророссийского правительства и пересмотра политики открытых дверей НАТО.

«Кремль, вероятно, снова подчеркивает преданность России своим первоначальным военным целям на фоне западных сообщений о встрече Трампа и Зеленского 17 октября, чтобы объяснить, что позиция Трампа, высказанная на этой встрече, неприемлема для Кремля, особенно накануне встречи между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио», — говорится в отчете.

ISW также обращает внимание, что российские власти активно готовят общество к «полной победе в Украине любой ценой», что противоречит заявлениям Путина о возможных территориальных уступках. Это, по мнению экспертов, подтверждает нежелание Кремля идти ни на какие компромиссы в потенциальных мирных переговорах.

«Кремль продвигает ложный нарратив о том, что Россия неизбежно захватит территорию, которую она требует, и что Украина, таким образом, несет ответственность за затягивание войны, отказываясь превентивно сдаваться. Однако российские войска на самом деле осуществляют ползучие, незначительные территориальные продвижения с очень высоким уровнем потерь, потому что Путин неоднократно отклонял предложения Америки и Украины о прекращении огня… Россия, а не Украина, неоднократно демонстрировала, что ее отказ от компромисса или участия в добросовестных переговорах является причиной отсутствия мира», — подчеркнули в ISW.

Напомним, Трамп после встречи с Зеленским вновь повторил свое предложение о «немедленном прекращении войны». По его словам, стороны должны остановиться по линии фронта и «объявить о своей победе», иначе урегулирование конфликта станет «слишком сложным». Президент США заявил, что донес эту позицию как до президента Украины, так и до российского диктатора. Зеленский согласился с такой позицией.

В свою очередь Песков заявил, что «переговорная линия РФ по остановке войск на имеющихся позициях не меняется».