Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

РФ не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя, поскольку “купирует все эти угрозы”.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин в ходе встречи с представителями информационных агентств.

Мол, РФ постоянно усовершенствует свои вооруженные силы и оборонные возможности, заявил Путин.

Реклама

Увеличение оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП бессмысленно, убежден глава российского государства.

Напомним, что ранее в Кремле сделали заявление о посредничестве Путина между Израилем и Ираном.