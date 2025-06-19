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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя — Путин

Путин заявил, что РФ не считает перевооружение НАТО угрозой, потому что "купирует все эти угрозы".

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

РФ не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя, поскольку “купирует все эти угрозы”.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин в ходе встречи с представителями информационных агентств.

Мол, РФ постоянно усовершенствует свои вооруженные силы и оборонные возможности, заявил Путин.

Увеличение оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП бессмысленно, убежден глава российского государства.

Напомним, что ранее в Кремле сделали заявление о посредничестве Путина между Израилем и Ираном.

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