Россия не сможет устроить войну в Молдове, пока держится Украина — Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не видит опасности войны в Молдове, пока Украина сдерживает агрессию России, несмотря на то, что, по ее словам, Россия пытается дестабилизировать ситуацию в ее стране.

Об этом сообщает Reuters.

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Во время выступления в парламенте Санду поддержала Украину в ее противостоянии российской агрессии после начала полномасштабного вторжения более года назад и призвала молдаван объединиться для вступления страны в Европейский Союз.

"Нет никакой опасности войны в Молдове, пока Украина воюет", — сказала Санду в парламенте.

Санду заверила граждан, что Россия не сможет устроить войну в Молдове, пока держится Украина.

"Хочу заверить наших граждан, что сейчас Молдове не грозит война. Российская армия не может попасть сюда, пока Украина держится – и (таким образом) защищает Молдову. Мы благодарны украинцам за их храбрость и свободолюбие", — заявила Санду.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд медиа из международного журналистского консорциума получили доступ к плану Кремля по установлению полного контроля над Молдовой.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Молдавии пророссийские силы снова устроили протесты в центре Кишинева. Там были митингующие преимущественно пенсионного возраста, которые брали с собой плакаты с критикой действующей власти и православные иконы.

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