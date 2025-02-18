Россия не собирается выполнять мирные соглашения: в ISW назвали причины

Кремль активизировал свою кампанию по "нелегитимности" украинской власти.

В Кремле начали возвращаться к предварительным требованиям диктатора Путина и информационных операций, направленных на признание нелегитимным руководства Украины перед странами Запада.

Особенно эта кампания активизировалась накануне встречи России и США в Саудовской Аравии, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что российский постпред в ООН Василий Небензя заявил, что Украина должна провести выборы по имплементации любых соглашений. Таким образом Кремль пытается еще раз продемонстрировать якобы нелегитимность украинской власти.

Также тезисы о "нелегитимности" президента Владимира Зеленского недавно повторили спикер Кремля Дмитрий Песков и бывший депутат Верховной Рады Виктор Медведчук. Таким образом Кремль дает понять, что не собирается выполнять соглашения, заключенные с действующим правительством Украины.

"Очевидное нежелание Кремля идти на территориальные уступки, брать на себя обязательство придерживаться любого будущего мирного соглашения с Украиной или привлекать к этим переговорам европейских лидеров, ставит под сомнение готовность Путина к добросовестным переговорам, которые могли бы привести к долгосрочному миру в Украине и Европе".

Ранее сообщалось, что Европейские лидеры призвали Украину не соглашаться на прекращение огня без мирного соглашения.

Мы ранее информировали, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал не навязывать Украине переговоры и мир.

Читайте также: