Россия не согласится на мир: эксперт объяснил, почему

Путин / © Associated Press

Москва не согласится на прекращение огня, пока не почувствует, что проиграет. Поэтому переговоров о мире в ближайшее время ждать не стоит.

Об этом заявил профессор европейских студий Оксфордского университета Тимоти Гартон Эш в интервью «Общественному».

По его словам, встреча Путина с Дональдом Трампом на Аляске и последующие переговоры с европейскими лидерами не приблизили Украину к миру.

«Россия не будет стремиться к миру, пока Путин не почувствует, что начал проигрывать. Но, боюсь, это произойдет уже в следующем году, не в этом», — сказал эксперт.

Гартон Эш считает, что Путин использует Трампа и его навязчивое желание получить Нобелевскую премию мира. Он подчеркнул, что в действиях экспрезидента США нет никакой стратегии.

Что касается завершения войны, аналитик убежден: Украина получит только перемирие, а не полноценное мирное соглашение.

«Формального мирного соглашения не будет. Ни один украинский лидер не подпишет мир с Путиным. Перемирие — да. А на настоящее соглашение могут уйти десятилетия», — подытожил профессор.

Напомним, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова , встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным пока не планируется, несмотря на заявления Белого дома о подготовке переговоров.

В то же время, Лавров подчеркнул, что Москва считает неприемлемыми условия, которые обсуждались во время предварительных консультаций с участием президента США Дональда Трампа и его европейских партнеров.

По словам Лаврова, среди требований Вашингтона отказ Украины от вступления в НАТО, готовность обсуждать территориальные вопросы и пересмотр языкового законодательства.