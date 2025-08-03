Россия не заинтересована в компромиссах и хочет капитуляции Украины - ISW

Лавров и Путин / © Associated Press

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РФ не заинтересована ни в одном компромиссе, если он не будет означать капитуляцию Украины, и в дальнейшем продвигает провокативную риторику для подрыва единства США и Европы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики сослались на ряд заявлений министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова 1 августа, преимущественно повторяющих риторику президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, озвученных во время их совместной пресс-конференции в тот же день.

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В своих заявлениях Лавров возложил ответственность за отсутствие прогресса в переговорах на Украину и подтвердил неизменную приверженность Москве к ее традиционным требованиям.

Он также утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы постоянно меняет свои условия по началу переговоров и прекращению огня.

В ІSW отметили, что формулировка и риторика главы МИД РФ преимущественно повторяли заявления Путина и Лукашенко 1 августа и прозвучали в тот же день.

«Это указывает на скоординированную линию Кремля, направленную на формирование единого нарратива среди российских чиновников относительно переговорного процесса», — отметили эксперты.

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Напомним, Владимир Путин заявил, что готов закончить войну против Украины, но только при тех условиях, которые были озвучены в июне 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Путина по поводу окончания войны в Украине.

«Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности установить действительно длительный мир, а не просто попытки выиграть еще время для войны и отсрочки санкций… Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч технически до уровня разговора лидеров», — отметил он.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Путин хочет захватить всю Украину.

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