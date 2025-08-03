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Россия не заинтересована в компромиссах и хочет капитуляции Украины - ISW
Россия не заинтересована в компромиссах и добросовестных мирных переговорах с Украиной, поскольку по-прежнему хочет ее капитуляции.
РФ не заинтересована ни в одном компромиссе, если он не будет означать капитуляцию Украины, и в дальнейшем продвигает провокативную риторику для подрыва единства США и Европы.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики сослались на ряд заявлений министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова 1 августа, преимущественно повторяющих риторику президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, озвученных во время их совместной пресс-конференции в тот же день.
В своих заявлениях Лавров возложил ответственность за отсутствие прогресса в переговорах на Украину и подтвердил неизменную приверженность Москве к ее традиционным требованиям.
Он также утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы постоянно меняет свои условия по началу переговоров и прекращению огня.
В ІSW отметили, что формулировка и риторика главы МИД РФ преимущественно повторяли заявления Путина и Лукашенко 1 августа и прозвучали в тот же день.
«Это указывает на скоординированную линию Кремля, направленную на формирование единого нарратива среди российских чиновников относительно переговорного процесса», — отметили эксперты.
Напомним, Владимир Путин заявил, что готов закончить войну против Украины, но только при тех условиях, которые были озвучены в июне 2024 года.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Путина по поводу окончания войны в Украине.
«Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности установить действительно длительный мир, а не просто попытки выиграть еще время для войны и отсрочки санкций… Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч технически до уровня разговора лидеров», — отметил он.
Накануне Дональд Трамп заявил, что Путин хочет захватить всю Украину.