Россия не заинтересована в мирных переговорах, Путин это снова доказал - ISW

Президент России Владимир Путин продолжает демонстрировать свою незаинтересованность в содержательных мирных переговорах с Украиной.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты напомнили, что 24 января, во время интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину, основной акцент в выступлении Путина был направлен на то, чтобы дать понять российскому обществу, что война будет продолжаться. Он подчеркнул, что Россия вряд ли примет участие в мирных переговорах в ближайшем будущем, а война в Украине является частью более широкого конфликта между Россией и Западом.

"Путин, вероятно, использует интервью с Зарубиным на российском государственном телевидении, чтобы дать сигнал российскому обществу, что Россия вряд ли примет участие в мирных переговорах в ближайшем будущем и что война вряд ли закончится в ближайшее время", — говорится в отчете.

"Это раз демонстрирует неизменную позицию Путина, который продвигает нарратив, что Украина является марионеткой Запада, а конфликт является частью глобального противостояния великих государств. Кроме того, российский президент считает, что переговоры по войне в Украине могут быть достигнуты только между США и Россией, без прямого участия Украины, пишут в своем отчете аналитики", — добавили аналитики.

Напомним, Путин накануне заявил, что РФ готова сесть за стол переговоров с Украиной и назвал свои условия. Аналитики говорят, что Путин имитирует интерес к переговорам.

У Зеленского подчеркнули, что Украина ни в коем случае не будет предлагать России мир, потому что это "означает выполнить ее ультимативные капитулянтские требования".

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин ожидает, что Запад устанет от Украины, и возлагает большие надежды на Дональда Трампа.

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