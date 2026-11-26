Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле дерзко отреагировали на предложения Европы по окончании войны в Украине. В тоже время Москва заявляет о якобы ультиматумах, которые выдвигают агрессору России.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков в одном из интервью.

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По его словам, Москва не собирается выполнять «чьи-то ультиматумы», а намерена руководствоваться «исключительно собственными интересами».

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«Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы», — нагло заявил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал возможный приезд европейских представителей в Москву. По его словам, официального отказа от приглашения российской стороны не поступало, однако «никакой конкретики» по поводу их планов до сих пор нет.

«Они отзываются, но пока ясности это не прибавляет», — посетовал спикер Путина.

Песков цинично подверг сомнению возможность главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выступать посредницей в отношении Украины. По его мнению, она якобы не может претендовать на такую роль, потому что «выдвигает ультиматумы».

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Мирные переговоры — последние новости

Посланец США Джаред Кушнер обвинил Украину в срыве прогресса на переговорах. По его словам, в ноябре прошлого года его якобы удалось достичь. Однако в конце декабря 2025 года ситуация изменилась после сообщений об атаке Украины на резиденцию Путина.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что переговоры о мире не остановились. Впрочем, добавил он, сейчас нет понимания, когда может состояться новый раунд. В то же время Рябков переложил ответственность за определение дальнейших шагов на американскую сторону.

В то же время, Le Monde пишет, что в ЕС решили выйти на переговоры с Владимиром Путиным напрямую. Отмечается, что европейские столицы устали сидеть на приставном стуле во время мирных переговоров при посредничестве США, где фактически решается судьба самого континента.

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