Россия никогда не планировала подписывать собственный 28-пунктный «мирный план»: политолог назвал причины

Диктатор Путин / © Associated Press

Россияне изначально не собирались воплощать план из 28 пунктов, который они же и передали США в качестве возможной основы для переговоров.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов.

«На фоне серьезного коррупционного скандала в Украине, политической турбулентности и ослабления поддержки Зеленского, а также того, как действовали Соединенные Штаты в начале, Россия не демонстрировала реальной заинтересованности в реализации этого плана. Теперь мы знаем, что именно Москва его и написала, и это лишь подтверждает, что они не планировали его выполнять», — отметил он.

По словам эксперта, этот документ был скорее инструментом шантажа, который должен заставить Украину сесть за стол переговоров или поставить ее в крайне затруднительное положение.

«Путин мог выйти и заявить: „Вот отличный план Дональда Трампа“. Так его называли в СМИ. Сказать: „Подписываем в таком виде — и завтра имеем мир“. А для России это было фантастическое соглашение. Или же заявить: „Не подписываем — и тогда не разговариваем“. И давление со стороны США было бы колоссальным», — объяснил Несвитайлов.

Эксперт отметил, что при всех рисках часть украинцев могла бы поддержать такой вариант мира, если бы им пообещали мгновенное прекращение войны. Однако даже такое «соглашение», по его словам, не удовлетворило бы Кремль.

«Россия этого не сделала по одной простой причине: их не устраивал даже такой позорный для нас мир. Они стремятся к гораздо большему. Это экзистенциальная война, которая ведется на уничтожение», — отметил Несвитайлов.

Он подчеркнул, что диктатор Путин должен полностью уничтожить украинскую государственность и вытеснить все украинское с оккупированных территорий.

Если кто-то не понимает, что происходит в оккупации, стоит посмотреть доступные материалы. Там люди могут оказаться на подвале просто за одно слово», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, в США многие политики не осознают природы этой войны.

«Там есть люди, которые даже слово „экзистенциальный“ не знают, как они могут понять эту войну? Поэтому Джей Ди Вэнс и выходит с абсурдными заявлениями о том, что можно просто перестать стрелять и начать торговать. Хочется спросить: а после терактов 9/11, почему США не начали просто торговать с Афганистаном или Ираком? Почему не совершали культурные обмены с Аль-Каидой?» — сказал он.

В конце Несвитайлов добавил, что вторая причина, определяющая поведение РФ, связана напрямую с интересами Китая.

