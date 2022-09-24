"Россия никому не угрожала ядерным оружием": какую дезинформацию продолжает распространять враг

Манипуляцию

«Вицепремьер» Крыма Г. Мурадов заявил, что «референдумы – это лишь начало большого и сложного процесса, который будет формировать контуры южных границ России. Для населения Новороссии это означает возвращение в родное цивилизационное пространство, другое качество жизни и уровень безопасности».

Фейк

Представитель президента РФ Д. Песков сообщил, что в случае возможного нападения Украины на территории, где проходят референдумы относительно «присоединенных территорий [ТОТ Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей], будет действовать конституция России».

Дезинформацию

Заместитель министра иностранных дел РФ С. Рябков заявил, что «Россия никому не угрожала ядерным оружием. При этом именно Вашингтон намеренно снижает ядерный порог, создавая угрозу нацбезопасности России… [поскольку] США осуществляют дестабилизационную модернизацию ядерного арсенала».

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков снова заговорил о биологическом оружии, якобы создаваемом в Украине за финансирование США.

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