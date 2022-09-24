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"Россия никому не угрожала ядерным оружием": какую дезинформацию продолжает распространять враг

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"Россия никому не угрожала ядерным оружием": какую дезинформацию продолжает распространять враг

Фото: pixabay.com

Центр противодействия дезинформации собрал очередную порцию фейков и дезинформаций, распространяемых пропагандистами врага.

  • Манипуляцию

«Вицепремьер» Крыма Г. Мурадов заявил, что «референдумы – это лишь начало большого и сложного процесса, который будет формировать контуры южных границ России. Для населения Новороссии это означает возвращение в родное цивилизационное пространство, другое качество жизни и уровень безопасности».

  • Фейк

Представитель президента РФ Д. Песков сообщил, что в случае возможного нападения Украины на территории, где проходят референдумы относительно «присоединенных территорий [ТОТ Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей], будет действовать конституция России».

  • Дезинформацию

Заместитель министра иностранных дел РФ С. Рябков заявил, что «Россия никому не угрожала ядерным оружием. При этом именно Вашингтон намеренно снижает ядерный порог, создавая угрозу нацбезопасности России… [поскольку] США осуществляют дестабилизационную модернизацию ядерного арсенала».

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков снова заговорил о биологическом оружии, якобы создаваемом в Украине за финансирование США.

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