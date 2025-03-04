Россия обманывает Штаты и Европу: в СНБО объяснили истинные намерения Путина

Путин готовится к войне на территории стран НАТО.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд российско-американских переговоров по прекращению войны в Украине "вряд ли состоится до того, как посольства обеих стран возобновят нормальную работу". Да, российский диктатор Владимир Путин в очередной раз подает сигналы США, что готов откровенно затягивать любой диалог, которого хочет Трамп.
Об этом написал руководитель ЦПД СНБО
Как пояснил Коваленко, на это есть две причины:
- Россия накопила ресурсы на войну в течение 2025 года и манипулирует ими;
- Россия разгоняет как свой ВПК, так и использует ВПК Беларуси для производства вооружений и компонентов ракет.
"Россия лишь озвучивает свою готовность к миру, но действительно обманывает США и Европу, готовясь к большой войне именно на территории стран НАТО, в Балтии, которая будет завернута в требования отодвинуть границы Альянса, который "не должен был расширяться на Восток", — подчеркнул Коваленко.
Напомним, в Кремле не считают, что администрация президента США Дональда Трампа заняла "пророссийскую" позицию.
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