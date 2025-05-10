Спикер Кремля Дмитрий Песков / © Associated Press

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Россия обсудит предложение о 30-дневном прекращении огня, но Москва имеет свою позицию по перемирию.

Об этом заявил пресс-секретарь правителя России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире CNN, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

«Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня, у нас есть своя позиция в этом вопросе», — сказал он.

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Песков добавил, что «Россия открыта к диалогу о мирном урегулировании конфликта в Украине, но давить на Москву бесполезно».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.