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Россия обсудит предложение о 30-дневном прекращении огня, но есть условие — Песков
Россия готова обсудить предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине, однако имеет собственную позицию по условиям такого перемирия, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Россия обсудит предложение о 30-дневном прекращении огня, но Москва имеет свою позицию по перемирию.
Об этом заявил пресс-секретарь правителя России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире CNN, передает пропагандистский ресурс ТАСС.
«Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня, у нас есть своя позиция в этом вопросе», — сказал он.
Песков добавил, что «Россия открыта к диалогу о мирном урегулировании конфликта в Украине, но давить на Москву бесполезно».
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.