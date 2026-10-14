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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Россия обвинила Украину в ударах по двум НПЗ: у Зеленского жестко ответили

В российском правительстве пожаловались на украинские удары по НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атаки на российские НПЗ

Атаки на российские НПЗ / © ТСН

В России заявили о якобы атаке украинских беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода в среду, 14 октября. В то же время в администрации президента Украины Владимира Зеленского информацию об ударах по НПЗ назвали фейком.

Об атаке заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в кулуарах «Российской энергетической недели»; его слова цитирует российское пропагандистское информационное агентство «Интерфакс».

«По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевский режим нанёс удары по двум нефтеперерабатывающим заводам — в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия», — заявил Новак.

Однако советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг информацию о повреждении нефтеперерабатывающих предприятий.

«[Атак на НПЗ] не было. Россияне распространили фейк о якобы двух атакованных НПЗ. Дата-центр атаковали и успешно, ещё кое-что атаковали, а НПЗ — нет», — подчеркнул он.

Атаки на российские НПЗ — последние новости

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить обстрелы нефтеперерабатывающих заводов, однако выдвинул жесткое условие.

Между тем президент США Дональд Трамп оказался втянут в новый дипломатический кризис из-за Украины после решения приостановить санкции в отношении российского дизельного топлива и требования к Киеву прекратить удары по российским НПЗ. Это вызвало беспокойство украинских и европейских чиновников и обострило отношения между Вашингтоном и Киевом.

В то же время в России растет недовольство в связи с планами по экспорту дизельного топлива в США на фоне внутреннего дефицита и высоких цен. В Кремле тем временем пытаются убедить население, что новое соглашение не ухудшит ситуацию на российском топливном рынке.

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