Россия объявила в розыск премьера Каллас: Эстония отреагировала

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного России Ленаар Салимуллина из-за того, что Москва внесла имена премьера Каи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа в список разыскиваемых российским МВД лиц.

Об этом сообщила пресс-служба эстонского МИД.

Представитель Эстонии выразил российскому дипломату возмущение из-за того, что имена эстонских чиновников были внесены в список разыскиваемых МВД России. Официальный Таллинн попросил представителя Российской Федерации предоставить письменное объяснение этой информации.

Эстонское ведомство проинформировало российского представителя, что такие шаги Кремля не окажут желаемого влияния на политику страны. Кроме того, Таллин не изменит свой курс в поддержку Украины.

Напомним, Россия объявила в розыск действующего чиновника европейского государства — премьер-министра Эстонии Каю Каллас. По имеющимся данным, она разыскивается по статье УК РФ, но по какой – не сообщается. В общей сложности в российской базе розыска авторы "Медиазоны" обнаружили более 700 иностранцев.

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