Россия организовала спецподразделение для диверсий и убийств на территории Европы — WSJ

Согласно данным западной разведки, Россия создала теневое подразделение по проведению тайных операций в Европе.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

"Известный как департамент специальных задач, он базируется в штабе российской военной разведки, разветвленном комплексе из стекла и стали на окраине Москвы, известном как Аквариум. Его операции, о которых ранее не сообщалось, включали попытки убийства, диверсии и сговор с целью установки зажигательных устройств в самолеты", — говорится в сообщении.

Департамент SSD, созданный Россией в 2023 году, стал ответом на поддержку Украины со стороны Запада. Его основная задача — проведение различных взрывных операций за рубежом, таких как диверсии, убийства и кибератаки. SSD объединил различные элементы российских спецслужб и поглотил подразделение 29155, причастное к отравлению Сергея Скрипача в 2018 году.

В состав департамента входят ветераны тайных операций, имеющих большой опыт в проведении взрывных действий. Департамент активно вербует агентов в развивающихся странах, а также в Украине и Сербии. SSD также проникает в западные компании и университеты по сбору важной информации.

Одной из важных составляющих департамента есть центр "Сенеж", где готовят элитных спецназовцев. Руководителями департамента являются генерал-полковник Андрей Аверьянов и генерал-лейтенант Иван Касьяненко, имеющие подозрения в участии в международных преступлениях. В декабре 2023 года ЕС наложил санкции на SSD за организацию переворотов и кибератак на территории Европы. США также выдвинули обвинения против членов департамента и предложили до 10 миллионов долларов за информацию об их деятельности.

Напомним, ранее мы писали о том, что служба внешней разведки РФ участвует в планировании "кабельных диверсий" против западных стран, в частности нацеленных на танкерный флот. Основная цель – проверить реакцию стран НАТО и проанализировать деятельность западных структур.

Читайте также: