"Россия остается сосредоточенной на войне": Кулеба прокомментировал "готовность" Москвы к переговорам

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления России о якобы готовности к мирным переговорам, заявив, что страна-агрессор на самом деле сосредоточена дальше на войне.

Об этом свидетельствуют ежедневные артиллерийские удары и ракетный террор против мирного населения Украины.

Свое заявление министр опубликовал в Сети 3 августа.

"Нет ничего более циничного, чем то, что приспешники Путина говорят, что Россия готова к мирным переговорам. Эту "готовность" мы слышим и видим каждый день: артиллерийские удары, ракетный террор против мирного населения, массовые преступления. Россия остается сосредоточенной на войне, все остальное – только дымовой занавес", – говорится в сообщении Кулебы.

Напомним, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ готова согласиться на мирные переговоры с Украиной, если та выполнит требования Кремля.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией могут быть только после прекращения огня и отвода ее войск.

Эксканцлер Германии встретился с Путиным и заговорил о мире

Читайте также: