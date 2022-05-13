"Россия осталась без армии, а две страны вступили в НАТО": Арестович о провале "операции" в Украине

"Россия осталась без армии, а две страны вступили в НАТО": Арестович о провале "операции" в Украине

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович оценил как провальную так называемую спецоперацию России в Украине. Ведь заявленная цель РФ была – не допустить расширения НАТО на Восток, а в результате к Альянсу присоединяются Финляндия и Швеция.

Арестович обратил внимание, что это две страны, которые как раз еще и граничат с Россией.

Об этом советник главы ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"По результатам этой операции ты остался без армии, а две страны вступили в НАТО. Наверное, это плохо выполненная цель операции. Как-то не заладилось", – сказал Арестович.

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"НАТО не должно продвигаться на Восток. Мы начали эту операцию, чтобы НАТО не продвигалось на Восток. Результат на 80-й день, условно говоря, – два граничащих с тобой государства вступили в НАТО. Замечательный результат. И ты остался без армии параллельно. Великолепный результат, я считаю. В изоляции, под санкциями – выдающиеся результаты", – сиоронизировал советник руководителя ОП.

Напомним, 12 мая в России пригрозили, что могут ударить по Финляндии и Швеции после их вступления в НАТО.

Как быстро Финляндия и Швеция смогут присоединиться к НАТО

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