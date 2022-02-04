"Россия осталась в одиночестве": Кулеба рассказал о беспрецедентной поддержке международных партнеров Украины

Следующая неделя будет еще более насыщенной с точки зрения визитов международных партнеров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что постоянный поток визитов иностранных лидеров в Киев сдерживает РФ от агрессии против Украины. Такая интенсивная дипломатия, по его словам, будет длится в течение всего февраля.

Об этом глава МИД сказал на брифинге 4 февраля.

"Идея в том, что интенсивный, непрерывный поток высоких иностранных делегаций в Украину удерживает Россию от дальнейшего обострения ситуации безопасности. То есть это тоже фактор сдерживания. И собственно так и происходит. Следующая неделя будет еще более насыщенной. Интенсивная дипломатия будет продолжаться в течение всего февраля", – уточнил Кулеба.

Глава МИД также подчеркнул, что для сдерживания РФ от дальнейшей агрессии против Украины наше государство мобилизовало самый высокий уровень международной поддержки.

"Когда нам кто-то угрожает, мировые лидеры едут к нам и стоят с нами бок о бок. Возможно, руководство РФ рассчитывало, что Украину оставят наедине, а все наоборот — в одиночестве осталась Россия со своими войсками и угрозами. Нам удалось мобилизовать самую большую поддержку против агрессии РФ с 2014 года", – отметил он.

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