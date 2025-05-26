Россия осуществила рекордную атаку по Украине: Зеленский рассказал о последствиях (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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В ночь на 26 маяукраинские силы противовоздушной обороны и спасатели работали непрерывно, реагируя на беспрецедентную атаку России, превысившую все предыдущие по масштабу.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram

«Российская армия применила против наших городов наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны — 355 ударных беспилотников, большинство из которых — „шахеды“. Также было 9 крылатых ракет. К сожалению, есть раненые и поражения гражданской инфраструктуры», — подчеркнул глава государства.

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По его словам, эта атака стала самой масштабной за всю войну, и многие из этих дронов — смертоносные «шахеды», которые наносят значительные разрушения и угрозу жизни мирных людей.

«География удара этой ночью — от Черниговщины до Хмельницкой области, от Харьковской области до Одесской. Это уже третья ночь комбинированного российского террора — ударные дроны и ракеты», — рассказал президент.

Нападения затронули сразу несколько регионов страны, показывая системный характер агрессии и нежелание России прекращать огонь. Причина роста масштабов атак кроется в ощущении полной безнаказанности Кремля и его игнорировании мирового сообщества.

«Только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары и постоянно увеличивать масштаб. В этом нет никакого военного смысла, но есть значительный политический смысл. Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на „диалог“ с ним, чем на давление», — сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что эти удары — это способ давления и демонстрация неуважения к международным нормам и ценностям, а также, что остановить агрессию возможно лишь через силу и единство всех стран, которые ценят мир и жизнь.

«Как и любого преступника, Россию можно поставить в рамки только силой. Только благодаря силе — силе США, Европы, всех наций, которые уважают жизнь — можно достичь прекращения ударов и настоящего мира. Без четкой и сильной позиции мировых лидеров война не прекратится, а страдания украинцев будут продолжаться, — добавил он.

Президент считает, что ответ на агрессию должен быть жестким: санкции должны усиливаться, а торговля с Россией — прекращаться.

«На увеличение российских ударов стоит отвечать увеличением санкций. Игнорирование Россией дипломатии и отказ от прекращения огня — повод блокировать финансы России и торговлю ее нефтью. Экономическое давление — это инструмент, который поможет лишить Россию ресурсов для продолжения войны», — сказал Зеленский.

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Напомним, ранее мы писали о том, что издание Le Monde сообщало, что якобы у Украины закончились ракеты к ПВО SAMP/T