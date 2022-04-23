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Россия осуществляет информационную блокаду своих жителей, чтобы скрыть ход и последствия войны: подробности

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Россия осуществляет информационную блокаду своих жителей, чтобы скрыть ход и последствия войны: подробности

pixabay.com

Инфоблокада выгодна президенту России Владимиру Путину, поскольку дезинформированным народом легче управлять.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины информируют, что Россия осуществляет информационную блокаду своим жителям, чтобы скрыть ход и последствия войны.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации.

  • Начало "спецоперации" базировалось на рассказе президента России Владимира Путина о том, что "Ленин — автор и архитектор Украины" и "басни" о "неонацистах", которые уже 8 лет угнетают народ Донбасса.
  • Впоследствии идея менялась. Оккупант "героически" убегал от нашей армии из Киевщины, Черниговщины, Сумщины с объяснением, что там уже нет нацистов.
  • Похожая история произошла и в Мариуполе. Путин отказался от штурма "Азовстали" и уже 21 апреля Сергей Шойгу снова объявил о "победе" в городе и "героическом" опрокидывании войск на другие территории.
  • Но по состоянию на 22.04 на территории Азовстали до сих пор продолжаются бои.

"Инфоблокада выгодна Путину, поскольку дезинформированным народом легче управлять. Вспомним историю Северной Кореи и их "победы" в Чемпионате Мира по футболу-2014. Но представим, какой парад на 9 мая будет в этом году и сколько "побед" будет приписано российской армии", – говорится в сообщении.

Напомним, на Львовщине спецслужба депортировала троих граждан РФ, которые активно пропагандировали идеи "русского мера".

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