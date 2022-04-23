Россия осуществляет информационную блокаду своих жителей, чтобы скрыть ход и последствия войны: подробности

Россия осуществляет информационную блокаду своих жителей, чтобы скрыть ход и последствия войны: подробности

Инфоблокада выгодна президенту России Владимиру Путину, поскольку дезинформированным народом легче управлять.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины информируют, что Россия осуществляет информационную блокаду своим жителям, чтобы скрыть ход и последствия войны.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации.

Начало "спецоперации" базировалось на рассказе президента России Владимира Путина о том, что "Ленин — автор и архитектор Украины" и "басни" о "неонацистах", которые уже 8 лет угнетают народ Донбасса.

Впоследствии идея менялась. Оккупант "героически" убегал от нашей армии из Киевщины, Черниговщины, Сумщины с объяснением, что там уже нет нацистов.

Похожая история произошла и в Мариуполе. Путин отказался от штурма "Азовстали" и уже 21 апреля Сергей Шойгу снова объявил о "победе" в городе и "героическом" опрокидывании войск на другие территории.

Но по состоянию на 22.04 на территории Азовстали до сих пор продолжаются бои.

"Инфоблокада выгодна Путину, поскольку дезинформированным народом легче управлять. Вспомним историю Северной Кореи и их "победы" в Чемпионате Мира по футболу-2014. Но представим, какой парад на 9 мая будет в этом году и сколько "побед" будет приписано российской армии", – говорится в сообщении.

Напомним, на Львовщине спецслужба депортировала троих граждан РФ, которые активно пропагандировали идеи "русского мера".

Читайте также:

Алексей Мельник рассказал, что означают российские фейки и каких еще провокаций ждать от Кремля