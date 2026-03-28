Россия осуществляет разведку в интересах Ирана: Зеленский назвал конкретные цели
Российские спутники делают снимки военных объектов США и их партнеров на Ближнем Востоке.
В то время, когда США ослабляют санкции против России, Москва обеспечивает Иран данными спутниковой разведки, в частности, относительно американских баз на Ближнем Востоке.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-брифинга с журналистами.
Он отметил, что, находясь за пределами Украины, ежедневно получает разведывательные данные в режиме онлайн, и привел пример последнего доклада, в котором говорится о том. что российские спутники делают снимки военных объектов США и их партнеров на Ближнем Востоке.
По словам украинского президента, в перечне зафиксированных объектов:
авиабаза Диего-Гарсия (Индийский океан);
международный аэропорт Кувейта и нефтяное месторождение Большой Бурган;
авиабаза Принц Султан (Саудовская Аравия);
нефтегазовое месторождение Шайба (Саудовская Аравия);
авиабаза Инджирлик (Турция);
авиабаза Аль-Удейд (Катар);
отдельные объекты в районе Хайфы (Израиль).
Зеленский отметил, что в этом списке нет украинских объектов.
Украинский президент подчеркнул, что после ослабления санкций со стороны США государство-агрессор не только зарабатывает дополнительные средства для своей войны против Украины. Кремль также может передавать разведывательную информацию для потенциальных ударов по объектам в регионах, где расположены базы США и их союзников.
«Агрессора нужно сдерживать давлением, а не ослаблением санкций», — заявил Зеленский.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия оказывает помощь Ирану, которая включает передачу разведывательных данных для ударов по американским целям на Ближнем Востоке.
Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) говорится о том, что Россия расширяет военное сотрудничество с Ираном, предоставляя технологии для ударов по силам США и Израиля. По данным разведок, Москва передала новые дроны Тегерану в стремлении ослабить Вашингтон.