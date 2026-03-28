Россия осуществляет разведку в интересах Ирана: Зеленский назвал конкретные цели

Российские спутники делают снимки военных объектов США и их партнеров на Ближнем Востоке.

Богдан Скаврон
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

В то время, когда США ослабляют санкции против России, Москва обеспечивает Иран данными спутниковой разведки, в частности, относительно американских баз на Ближнем Востоке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-брифинга с журналистами.

Он отметил, что, находясь за пределами Украины, ежедневно получает разведывательные данные в режиме онлайн, и привел пример последнего доклада, в котором говорится о том. что российские спутники делают снимки военных объектов США и их партнеров на Ближнем Востоке.

По словам украинского президента, в перечне зафиксированных объектов:

  • авиабаза Диего-Гарсия (Индийский океан);

  • международный аэропорт Кувейта и нефтяное месторождение Большой Бурган;

  • авиабаза Принц Султан (Саудовская Аравия);

  • нефтегазовое месторождение Шайба (Саудовская Аравия);

  • авиабаза Инджирлик (Турция);

  • авиабаза Аль-Удейд (Катар);

  • отдельные объекты в районе Хайфы (Израиль).

Зеленский отметил, что в этом списке нет украинских объектов.

Украинский президент подчеркнул, что после ослабления санкций со стороны США государство-агрессор не только зарабатывает дополнительные средства для своей войны против Украины. Кремль также может передавать разведывательную информацию для потенциальных ударов по объектам в регионах, где расположены базы США и их союзников.

«Агрессора нужно сдерживать давлением, а не ослаблением санкций», — заявил Зеленский.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия оказывает помощь Ирану, которая включает передачу разведывательных данных для ударов по американским целям на Ближнем Востоке.

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) говорится о том, что Россия расширяет военное сотрудничество с Ираном, предоставляя технологии для ударов по силам США и Израиля. По данным разведок, Москва передала новые дроны Тегерану в стремлении ослабить Вашингтон.

