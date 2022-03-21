Россия отказалась от переговоров с Японией о южных Курильских островах

Россия отказалась от переговоров с Японией о южных Курильских островах

Спор о принадлежности южных Курильских островов между Россией и Японией не урегулирован с момента окончания Второй мировой войны.

В РФ заявили, что больше не будут вести переговоры с Японией по мирному договору о южных Курильских островах, о чем идет речь в заявлении МИД РФ, передает "Интерфакс".

"С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией в Украине (…), российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору из-за невозможности обсуждать подписание основного документа о двусторонних отношениях с государством, которая занимает откровенно недружественные позиции и стремится нанести ущерб интересам нашей страны", — говорится в заявлении.

Россия также решила прекратить безвизовые поездки японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между "южными Курильскими островами Российской Федерации" и Японией с 1991 года и максимально облегченных посещения бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания с 1999 года.

Кроме того, РФ выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Россия блокирует продолжение статуса Японии как "партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу".

В МИД РФ при этом заявили, что "вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства".

Ранее Япония после полномасштабного вторжения России в Украину ввела санкции в отношении высших должностных лиц России, включая президента Владимира Путина, ряда бизнесменов, депутатов, а также против юридических лиц.

Япония лишила РФ статуса наибольшего содействия торговле.

7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями.

Кроме того, премьер-министр Японии требовал от Индии четкого ответа на вторжение России в Украину, поскольку оно пошатнуло "основу международного порядка".

Добавим, что все Курильские острова были добавлены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, считая их оккупированной частью страны. Площадь спорных островов составляет 5 тыс. км², общая площадь спорной территории составляет около 200 тыс. км².

Напомним, ранее новый премьер Японии Фумио Кисида заявил, что планирует вернуть южные Курилы, которые Россия считает своими.

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