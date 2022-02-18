Россия отказалась от участия в заседании ТКГ: встречу отменили

Россия отказалась от участия в заседании ТКГ: встречу отменили

Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках ТКГ по вопросам деэскалации.

Российская делегация отказалась участвовать в запланированном на 18 февраля внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы, поэтому встречу пришлось отменить.

Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ.

"К сожалению, внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18 часов 18 февраля 2022 года по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ, не состоялось из-за отказа российской стороны", – говорится в сообщении.

"Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации безопасности на линии разграничения для предотвращения любых провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений", — подчеркнула украинская делегация в ТКГ.

Напомним, 18 февраля боевики устроили 53 обстрела в Донбассе. Под удары попали 30 населённых пунктов. В частности, кафиры обстреляли гуманитарный конвой "Красного Креста" на КПВВ "Счастье".

В этот же день внезапно предводители боевиков заявили о принудительном вывозе жителей оккупированного Донбасса в Россию.

Вчера стреляли по детям, сегодня – по гуманитарной миссии ООН

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