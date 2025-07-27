Россия отказалась от "золотого" соглашения по Украине: что Трамп предлагал Путину

Путин отклонил предложение Трампа по миру с Украиной / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп предложил кремлевскому главе Владимиру Путину компромисс в отношении Украины, но тот отказался.

Об этом сказала глава МИД Австрии Беат Майнль-Райзингер в комментарии для издания Die Welt.

По ее словам, президент США по возвращении к власти сделал Путину щедрое мирное предложение, которое предусматривало передачу России пяти украинских регионов, включая Крым, а также отказ Украины от членства в НАТО.

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Как рассказала министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер, российский руководитель отверг эти условия и решил продолжать войну.

«Если бы Путин действительно стремился к миру, он бы использовал этот случай и начал переговоры. Трамп фактически передал ему Крым и часть Донбасса плюс исключение Украины из Альянса. Но вместо этого он продолжает масштабную войну», — подчеркнула Беат Майнль-Райзингер.

Она также выразила сомнение в том, что у России преимущество на фронте, как это представляют некоторые европейские политики.

«Так называемый „импульс“ Москвы — под вопросом. РФ несет серьезные утраты. Тела солдат скоро начнут массово возвращаться домой. Прибавьте к этому экономический кризис. Время не на стороне Путина, и он это прекрасно понимает. Именно поэтому военная агрессия продолжается с такой жестокостью», — заявила глава австрийского МИД.

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Как уже отмечалось ранее, министерша иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер рассказала, что президент России Владимир Путин не демонстрирует реального стремления к миру, несмотря на предоставленную возможность завершить конфликт на выгодных для него условиях. Австрия тоже обвинила Путина в затягивании войны.

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