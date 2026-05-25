Россия открыто угрожает новыми ударами по Киеву
Кремль планирует официально предупредить Запад о предстоящих обстрелах украинской столицы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с очередными агрессивными заявлениями в адрес Украины.
Она открыто подтвердила намерения Кремля продолжать воздушный террор и атаковать украинскую столицу в ближайшее время.
«Ответные удары наносились и будут наноситься по Киеву», — сказала она.
По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство уже готовит отдельное официальное обращение к представителям других стран.
Атака по Киеву 24 мая — что известно
Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, войска РФ массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Два человека погибли.
Под вражеским огнем оказались все районы Киева. Кроме этого, РФ атаковала Белую Церковь «Орешником». В Сети обнародовали кадры атаки РФ баллистической ракетой.
Также мы писали, что Киев пережил одну из самых масштабных атак последнего времени: под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, опера, музеи, монастыри.